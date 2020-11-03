Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Manchester United maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Okan Buruk kendisi ile aynı jenerasyondan olan Solksjaer'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalar hakkında konuştu

"Solskjaer'in sözlerini ben de okudum. Aynı dönem, aynı yaş grubu ve birbirimize karşı da oynadık. Ben futbolcuyken de çok başarılı bulduğum bir oyuncuydu. Bitiriciliği çok iyi olan bir futbolcuydu"

"Teknik direktörlük kariyerine baktığımızda kendisine verilen şansı çok iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Çok başarılı buluyorum. Geçen sene pandemi sonrası oynadıkları oyun çok önemliydi. Bu sene ligde kötü başarılı olsa da Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana ulaştılar. Çok başarılı bir teknik adam. Biz de inşallah 3 puanla tanışırız onlara karşı"

"Manchester United'ın hem PSG'yi yenmesinin hem de Leipzig'i yenmesinin sürpriz olmadığını düşünüyorum. Çünkü oyuncu kalitesi kadrosu ve oynadıkları oyunla bunu hak ediyorlar. Premier Lig'de yaşadıkları şanssızlıklar var. Biz de Türkiye Ligi'nde kötü başladık ama şu an yükselişe geçmiş durumdayız"

'Rafael ile Manchester hakkında konuşmadık'

"Rafael ile Manchester hakkında konuşmadık. Rafael'in oradaki geçmişi eski. Şu anda güncel olarak Fransa Ligi'ni biliyor ama Manchester United'ın zamanında önemli oyuncularından biriydi"

"Strateji olarak konuşmadık ama biz ve analiz ekibimiz rakibimize karşı ne yapacağımızı ve neleri yaptığımızda başarılı olacağımızı bugün oyuncularımıza anlattık. Hem bizim hem de oyuncularımızın çok yakından tanıdığı bir takım var çok yakından tanıdığı oyuncular var"

'En büyük hayalim de ikinci şampiyonluğu yaşamak'

"Şu andaki en büyük motivasyon kaynağımız Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Dünyanın en iyi takımlarına karşı en iyi oyuncularına karşı oynamak çok iyi bir motivasyon. Şu andaki en büyük hayalim de ikinci şampiyonluğu yaşamak. Bunun için hem ligde hem de Avrupa'da mücadele ediyoruz. Oyun olarak iyi başladığımız Avrupa arenasına puan alarak devam etmek istiyoruz. 4 maçta en fazla puan alıp en azından Avrupa Ligi'nde yolumuza devam etmek için uğraşacağız."

"Manchester takımı 4-2-3-1 dizilimiyle oynayan bir takımdı. Son haftalarda 4-3-1-2'yi denediler. Leipzig maçı Paris maçı ve lig maçında bu dizilişle oynadılar. Ben yine dizilişin değişeceğini düşünüyorum. Çok kaliteli oyuncuları var. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız."

"Bu arada oyuncularımın durumuyla ilgili de bilgi vereceğim. Crivelli'nin bir sakatlığı oldu. Demba Ba'nın da ufak bir sakatlığı vardı. Onun durumuna göre yarın nasıl bir taktikle oynayacağımızın kararını vereceğiz."