Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu, Fenerbahçe maçı sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karşılaşma boyunca hakem hatalarının yapıldığına dikkat çeken Saraloğlu'nun açıklamalarından ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Moral olarak daha yüksek bir durumda gelmek, futbol konuşmak isterdim. Futbolun önüne geçen olaylar bir hayli fazla. Avrupa'da maçı izleyenler bile bunu konuşacak. Bize yapılanları dile getirmek gerekiyor. Futbol katledildi bugün (dün). Maçın hakemi futbolun önüne geçti. Beklediğimiz ölçülerde bir yönetim gösteremedi. Erken dakikalarda kırmızı kart var, gösterecek cesareti bulamadı. Korkarak bu işi yönetmez, yürütemezsiniz."

'Kınıyorum...'

"Rafael, bir pozisyonda 2 sarı kartla oyun dışında kaldı. Hocamız, oyuncuyu yatıştırmak istedi. 4. hakem hocamızı kolundan tutuyor. Uyarır, oyundan atar ama kolundan tutamaz. Tutarsa reaksiyonu görür. Hocamız, 'Beni çekme, itme, kolumdan tutma' dedi, kırmızı kart gördü. Biraz daha sonra İrfan Can atıldı. Olanlara hepiniz şahitsiniz. Çok üzücü. Kınıyorum hakemi Türk futbolu adına."