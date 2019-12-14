Takımlarımızın Avrupa’da tel tel döküldüğü sezonda tek tesellimiz olan, UEFA Avrupa Ligi’nde grubundan lider çıkıp göğsümüzü kabartan Başakşehir’de, başarının bir numaralı mimarı Okan Buruk Mönchengladbach zaferinin ardından sadece FANATİK’e konuştu. Tarihi galibiyet sonrasında sıcağı sıcağına yazarımız Tunç Kayacı ile duygularını paylaşan başarılı teknik adam, sezon başı kampından bir hatırlatmayla sözlerine başladı...

Okan Buruk, yazarımız Tunç Kayacı’ya konuştu.

‘Elimizden kaçamadılar’

“Hazırlık maçında Mönchengladbach ile karşılaşmıştık. Bizi 5-1 yenmişlerdi. Ama o zamandan bu zamana çok şey değişti! Biz o süreçte takım kurma, yeni bir format yaratma peşindeydik. Şunu biliyorduk ki, rakibimiz iyi bir geçiş takımı ama üstüne gidildiğinde zaafiyet yaşıyorlar. Evimizdeki maçta son dakika golüyle berabere kalmıştık, bu kez son dakika golünü biz atıp kazandık. Elimizden kaçırmadık”

'Tek ihtimalle çıktık'

“Roma, Mönchengladbach, Wolfsberger... İlginç bir gruptu. Enteresan sonuçlar çıktı. En önemlisi bizim lider olarak üst tura yükselmemiz. Rakip, Bayern Münih’i yenmiş, Almanya’nın lideri. Üstelik bizim maça tam kadro çıktılar. Bizim ise önemli eksiklerimiz var. Kulübede ofansif anlamda tek hamlemiz Demba Ba’ydı. Ligde ve kupada yorucu deplasmanlar oynamıştık. Ama inanıyordum. Maç öncesi elbette duygularım biraz karışıktı. Sonuçta böylesine bir deplasmana, tek ihtimal için çıkmak kolay değildi”

Mönchengladbach ile sezon başında hazırlık maçı yapmıştık. Bizi 5-1 yenmişlerdi. O zamandan bu zamana çok şey değişti! Beni mutlu eden diğer konu ise bugüne kadar çok destek göremeyen Başakşehir, lider çıkarak tüm ülkenin sempatisini kazandı”

‘Hata yapacaklardı...’

“En büyük inancım takımaydı. İlk golü yedikten sonra bile inancımı hiç kaybetmedim. “Bu çocuklar başarır” dedim. 1-0 geriye düşüp, çevirmek çok büyük iş. Oyun planım tamamen tuttu. İlk yarı sonunda attığımız gol müthiş moral oldu. Crivelli’nin yanına Demba Ba’yı alıp çift forvete döndük. Rakibin baskı sonrası hata yapacağını biliyorduk. Zoru başarıp, tarih yazdık”

‘Türkiye bizi konuşuyor’

“Bizim için milli maç gibiydi. Türk takımları için yola devam etmemiz çok önemliydi. Takımlarımız elenirken tek şansı olan bizdik. Dolayısıyla ülkemiz için oynadık. Bu sonucun bir önemli tarafı da şu oldu; Başakşehir’in yıllardır başarılı gidişine rağmen bir türlü hak ettiği desteği alamamasıydı. Bu sonuçla büyük bir sempati topladık. Türkiye bizi konuşuyor ve bu beni çok mutlu ediyor”

‘Almanlar’a gösterdik!’

“Herkes Thuram’ı konuşuyordu maçtan önce, ‘Kim bu Crivelli’ deniyordu. Kim olduğunu Almanlar’a gösterdik. Teknik adamlık kariyerimde Vedat Muriç, Cikalleshi, Jahovic, Seleznov gibi forvetlerden hep üst düzey performans aldım. Crivelli de çok çalışan ve işini seven bir oyuncu. Bu maçta da gerekeni yapıp doğru bir transfer olduğunu gösterdi”

‘İrfan çaresiz bıraktı’

“İrfan’ın attığı beraberlik golünde ilginçtir, sağ tarafta Çaiçara boştu, vermedi. İki kişinin arasından şutunu attı ve gol oldu. Gladbach’ın kalecisi Bayern Münih maçında çizgiden top çıkarmıştı. İlginç capsler vardı. İrfan’ın şutunda çaresiz kaldı. Kesinlikle ekip ruhuyla Avrupa’da başarı geldi. Bizi destekleyen, ekranları başında dualarıyla destek olan herkese teşekkür ediyorum”

TUNÇ KAYACI / FANATİK ÖZEL