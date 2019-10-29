Okan Buruk: Çok üstün oynadık

Okan Buruk, “Oyunu biz yönettik, biz oynadık. Kısacası ilk dakikadan itibaren çok üstündük. 2-1 de öndeydik ama duran toptan yediğimiz goller skoru belirledi” ifadelerini kullandı.

29 Ekim 2019, Salı 06:01
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Okan Buruk: Çok üstün oynadık

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 90+6’da yedikleri gol sonrasında 2-2 sona eren Trabzonspor maçının ardından bir hayli üzgündü. Son saniyelerde yenen gol nedeniyle galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını belirtti. Sahada futbol adına her şeyi yaptıklarını dile getiren başarılı hoca, “Sahaya iyi yayıldık, oyunu biz yönettik, biz oynadık. Kısacası ilk dakikadan itibaren çok üstün oynadık. 2-1 de öndeydik ama duran toptan yediğimiz goller skoru belirledi” dedi.

‘En rahat oyunumuzdu’

Sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını vurgulayan Okan Buruk, “Bu sene en rahat oyunumuzu oynadık. Rakibimizi neredeyse hiç oynatmadık, onlara çok sıkıntılar yarattık. Her an maçı bitirecek pozisyonlar yakaladık ancak olmadı. Her şeye rağmen oynanan oyundan çok memnunum. Ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik. Böyle devam edeceğiz” diye konuştu.

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