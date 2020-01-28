Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, Hollanda'ya uçmadan önce transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Oğuzhan Özyakup'un yaptığı açıklamadan satırbaşları şu şekilde:

"Başkan ve hocamız gitti. Benim de son zamanlardaki performansım tartışılır. Bunda benim de payım var. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. Hem oynamak, hem de daha huzurlu olmak için Feyenoord'a gidiyorum. İyi oynarsam Beşiktaş'a ileride bonservis kazandırabilirim ya da gelip yine burada oynayabilirim. İnşallah hayırlısı olur. Yarın sağlık kontrolünden sonra imzayı atacağım. Ufak görüşmeler oldu, Sergen Hocamıza teşekkür ediyorum benim hakkımdaki düşünceleri için ama ben çok kararlıydım. Şenol Güneş'e ve güvendiğim birkaç kişiye de danıştım bu kararı verirken. Türkiye'de Beşiktaş dışında bir takımda oynamayı düşünmedim."