Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki 2. maçında Hollanda temsilcisi Ajax’a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Siyah Beyazlı ekibin tecrübeli orta sahası Oğuzhan Özyakup, Kenan Karaman'ın attığı golle tartışmalı şekilde çalınan bir faul olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Ajax'ı evimizde yenme gücümüz var'

''Elimizden geleni yaptık, bir sonraki maçta inşallah daha iyi oluruz. İkinci yarıda biraz daha basmaya çalıştık. Ajax da 2-0 öne geçtiği için bir tık daha geri çekilmiş olabilir. Bugün elimizden ne geliyorsa, mücadelemizi verdik. Ajax'ı evimizde yenme gücümüz var.''







