Beşiktaş - Kocaelispor maçına Oğuzhan Akgün damga vurdu. Abdullah Avcı'nın kamp kadrosuna aldığı ve Kocaelispor maçının ikinci yarısında görev alan Oğuzhan Akgün, attığı 2 golle taraftarı ümitlendirdi. Beşiktaş'ta altyapının yükselen değeri olarak görülen Oğuzhan Akgün, Abdullah Avcı'ya 'Ben de buradayım' mesajı verirken, siyah beyazlı ekibin taraftarlı genç yıldızın kim olduğunu ve altyaş gruplarında kaç gol attığını merak ediyor.

Oğuzhan Akgün kimdir?

Futbola 2016 yılında Beşiktaş altyapısında başlayan 17 yaşındaki Oğuzhan Akgün, 2017 yılında U17 takımına geçti. Ardından U21 takımına yükselen futbolcu, geçtiğimiz yıl yeniden U19 takımında oynadı. Bu sezon 4 maçta forma giyen Oğuzhan Akgün, 1 gol attı.

Beşiktaş, altyapıda forma giyen 17 yaşındaki Oğuzhan Akgün ile geçtiğimiz sezonun devre arasında profesyonel sözleşme imzalayarak geleceğe yönelik önemli bir yatırıma imza atmıştı. Siyah beyazlı formayla altyapıda 184 resmi müsabakaya çıkan Oğuzhan Akgün, 156 kez rakip ağları sarsmayı başardı, 68 de asist kaydetti.

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