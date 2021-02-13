Çaykur Rizespor geçen sezon sonunda Oğulcan Cağlayan'ın rızasını almadan sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu uzatmıştı. Oğulcan Cağlayan ise TFF'ye başvurarak rızası olmadığını ve 1 yıllık opsiyonun iptal edilerek sözleşmesinin bu doğrultuda revize edilmesini istedi. Ancak TFF sezon bitmeden sözleşmeyi revize etmek yerine fesih işlemini gerçekleştirdi ve oyuncunun linsansını iptal etti. Çaykur Rizespor'da kalan 6 maçı oynamayı bekleyen Oğulcan ise TFF'nin lisans iptalinin ardından bu maçlarda oynayamadı.

Kalan maçlara çıkmamasına TFF karar verdi!

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) ise Çaykur Rizespor'un başvurusu sonrası takımıyla 6 maça çıkmayan Oğulcan Cağlayan'a 1.2 milyon Euro ve 6 maç ceza verdi. Oğulcan Cağlayan'a 6 maç ceza verilmesinin sebebi bu karşılaşmalarda forma giymemesi gösterildi ancak bu kararın altında TFF'nin kararının yer alması ise dikkat çekti. Oğulcan Çağlayan'ın avukatları TFF'nin lisans iptal kararı sonrası, oyuncunun, bu maçlara çıkamadığını belirtip 6 maçlık cezaya itiraz etti ancak Tahkim Kurulu bu cezayı sadece 3 maça indirdi.

OĞULCAN 1 YILLIK OPSİYONUN İPTALİ İÇİN 24 HAZİRAN'DA TFF'YE BAŞVURDU...

Oğulcan 6 maçı oynamak istedi!

Oğulcan Cağlayan'ın avukatları 24 Haziran'da TFF'ye 1 yıllık opsiyonun iptali için başvurdu. 26 Haziran'a kadar idmanlara çıkan Oğulcan Cağlayan 28 Haziran'daki Denizlispor maçına çıkmayı beklerken TFF'nin lisans iptal kararı sonrası bu karşılaşmada yer alamadı. Avukatlar 2019-2020 sezonunu sonuna kadar oyuncu maçlara çıkmak istiyor karar bu doğrultu da düzeltilsin talebinde bulundu ancak transfer tescil dönemi olmadığı için tekrar Oğulcan'ın lisansı çıkartılamadı.

OĞULCAN CAĞLAYAN'IN 26 HAZİRAN'DA RİZESPOR İDMANINDA YER ALDIĞI GÖRÜNTÜLER KULÜBÜN INSTAGRAM HESABINDA BULUNUYOR

Yusuf Günay'da TFF'nin hata yaptığını açıkladı!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay dün yapılan sponsorluk anlaşmasında bu konuya değindi ve TFF'nin hata yaptığını duyurdu. Günay "Oğulcan, TFF'ye başvuruyor. Sözleşmenin uzatılması konusunda rızam yok diye bildiriyor. TFF de, opsiyonlu sözleşmeyi değil de tüm sözleşmeyi iptal ediyor. TFF'nin yaptığı bu hatayı, Oğulcan çekiyor." ifadelerini kullanmıştı.





1.2 Milyon Euro'luk ceza ne olacak?

Oğulcan Çağlayan Serdar Kesimal - Fenerbahçe davasında olduğu gibi Bölge Adliye Mahkemesi'ne dava açarak 1.2 milyon Euro'luk cezanın iptal edilmesini isteyecek. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi'nden de olumsuz karar çıkması durumunda bu kez avukatlar konuyu Yargıtay'a taşıyacak...

Yakup Çınar - Fanatik Özel







