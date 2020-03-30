Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınını Türkiye’de önleme mücadelesi devam ediyor. Salgını önleme mücadelesinde, ülke çapında yürürlüğe giren düzenlemeler ve alınan önlemler ile birlikte, Türkiye’de sosyal dayanışma devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasağoğlu da, karantina sürecinde KYK yurtlarında bulunan öğrencilere moral olması için Türk Edebiyatı Klasikleri'nden gönderdi.

Öğrencilerin sosyal medyadan gönderdiği teşekkür mesajları ise Kasapoğlu'nu duygulandırdı. Karantina sürecinde sağlanan imkanlar için Kasapoğlu'na teşekkür eden öğrencilerin paylaşımları şu şekilde:





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin coronavirüsle mücadele sürecini güçlü bir şekilde yönettiğini belirterek, "İnşallah bu süreci Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde Bilim Kurulu'muzla, kurum kuruluşlarımızla, sivil toplumumuzla ve milletimizin her ferdiyle, büyüğüyle küçüğüyle, sporcusuyla sanatçısıyla, ilim erbabıyla her kesimiyle en güzel şekilde atlatacağız." demişti.



