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OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi maç sonucu: 63-83

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda OGM Ormanspor’u 83-63 yendi.

29 Şubat 2020, Cumartesi 20:16 Son Güncelleme:
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OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi maç sonucu: 63-83

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda OGM Ormanspor’u 83-63 yendi.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Sertan Kırklar, Ahmet Taner İbin, Mustafa Candemir Tabak

OGM Ormanspor: Robinson 18, Naile Çırak 6, Nilay Kartaltepe 4, Pelin Derya Bilgiç 4, Ogunbowale 13, Ladin Özel, Damla Gezgin 13, Öykü Taşkın 5, Yeliz Doğan

Çankaya Üniversitesi: White 6, Derin Yaya 16, Zellous 10, Bahar Öztürk 3, Talbert 16, Özge Karataş, Ecem Kazar 2, Tuğçe İnöntepe, Nazlıcan Yalçındağ, Putnina 30, Nilay Aydoğan

1. Periyot: 12-21

Devre: 34-41

3. Periyot: 50-67

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