Ofspor - Esenler Erokspor maç sonucu: 0-1

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup 5’inci hafta mücadelesinde Ofspor sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor’a 1-0 mağlup oldu.
STAT: Vali İsmet Gürbüz Civelek
HAKEMLER: Ayberk Demirbaş xx, Melih Kurtuluş xx, Çağrıcan Pazarcılıklı xx
OFSPOR: Angeler xx- Alişan xx, Buğrahan xx, Arif xx, Ziya xx, Bülent xx, Kürşat Alparslan x (Dk.66 Furkan Şahin x), Barış x (Dk.46 Mustafa x), Talha xx, Hakan xx, Eren xx (Dk.79 Adnan x)
ESENLER EROKSPOR: Özgün xxx- Sinan xxx, Berkay xxx, Erhan xxx, Gökcan xxx, Efe Can xxx, Alper xxx, Melih xxx, Abdurrahman xxx (Dk.90 Orhan), Şahin xxx (Dk.90 Mustafa Emin), Halil xxx (Dk.90 Eray)
GOL: Dk. 36 Abdurrahman (Esenler Erokspor) SARI KARTLAR: Hakan (Ofspor), Gökcan, Halil (Esenler Erokspor)