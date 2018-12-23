Obradovic: Kötü basketbol oynadık

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, deplasmanda Galatasaray'a 84-74 kaybettikleri derbi sonrası açıklamalar yaptı.

23 Aralık 2018, Pazar 17:45
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Obradovic: Kötü basketbol oynadık

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, deplasmanda Galatasaray'a 84-74 kaybettikleri derbi sonrası açıklamalar yaptı.

Deneyimli koç şöyle konuştu:

"Normal olan Galatasaray'ı tebrik etmek, çok iyi oynadılar. Sahaya çok büyük istekle çıktılar. İlk andan itibaren çok agresif oynadılar. Bizdeyse her şey tam tersiydi. Basketbol için olan her noktada bizden çok daha iyilerdi. Galatasaray'la oynamanın ne kadar büyük bir şey olduğunu bilerek çıktık. Bunun farkında olarak hazırlandık maça. Bugün oynadığımız şekilde oynarsak bir şeylerin olduğu doğru ama bu takım buradaki atmosfere benzer birçok atmosferde oynadı. Oyunculardan her zaman sahada olanlara odaklanmalarını istiyoruz. Gerçek olan bugün biz daha kötü basketbol oynadık."

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