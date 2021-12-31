Yeni yıla evinde girecekler için en büyük eğlencelerden birisi de televizyon ekranlarında yayınlanan programlar oluyor. Yılbaşı gecesinin en dikkat çeken programlarından birisi de O Ses Türkiye olacak. Fenomen yarışma programı, 31 Aralık Cuma günü Yılbaşı Özel programıyla ekranlarda olacak. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği programın yılbaşı kadrosunda spor camiasından sinemaya kadar pek çok isim yer alıyor. Bu isimlerin performansları da bir hayli merak konusu.









O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı kadrosunda kimler var?

TV8 ekranlarının yarışma programı O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümünde ünlü isimleri konuk edecek. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu O Ses Türkiye yılbaşı 2022 kadrosu da yayınlanan tanıtım ile belli oldu.

O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı kadrosu:

Damla Sönmez

Ozan Akbaba

Hazar Ergüçlü

Perihan Savaş

Gökçe Bahadır

Feyyaz Şerifoğlu

Berfu-Eser Yenenler

Merve Dizdar

Sabri Sarıoğlu

İlayda Alişan

Sarp Akkaya

Yasemin Sakallıoğlu

Cem Davran

Handa Baladın

Simge Aköz

Zeynep Avcı

O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı özel jüride kimler olacak?

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç, Murat Boz, Beyazıt Öztürk oturuyor.