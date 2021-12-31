O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı kadrosunda kimler var? O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı özel jüride kimler olacak?
TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, Yılbaşı Özel programı ile 2021'in son gününde ekranlara gelecek. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği, Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un oturduğu O Ses Türkiye Yılbaşı programında spor camiasından sinemaya kadar pek çok isim yer alıyor. Bu isimlerin performansları da bir hayli merak konusu. O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı kadrosunda kimler var? O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı özel jüride kimler olacak? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.
Yeni yıla evinde girecekler için en büyük eğlencelerden birisi de televizyon ekranlarında yayınlanan programlar oluyor. Yılbaşı gecesinin en dikkat çeken programlarından birisi de O Ses Türkiye olacak. Fenomen yarışma programı, 31 Aralık Cuma günü Yılbaşı Özel programıyla ekranlarda olacak. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği programın yılbaşı kadrosunda spor camiasından sinemaya kadar pek çok isim yer alıyor. Bu isimlerin performansları da bir hayli merak konusu.
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O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı kadrosunda kimler var?
TV8 ekranlarının yarışma programı O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümünde ünlü isimleri konuk edecek. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu O Ses Türkiye yılbaşı 2022 kadrosu da yayınlanan tanıtım ile belli oldu.
O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı kadrosu:
Damla Sönmez
Ozan Akbaba
Hazar Ergüçlü
Perihan Savaş
Gökçe Bahadır
Feyyaz Şerifoğlu
Berfu-Eser Yenenler
Merve Dizdar
Sabri Sarıoğlu
İlayda Alişan
Sarp Akkaya
Yasemin Sakallıoğlu
Cem Davran
Handa Baladın
Simge Aköz
Zeynep Avcı
O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı özel jüride kimler olacak?
Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç, Murat Boz, Beyazıt Öztürk oturuyor.