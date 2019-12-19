Nzonzi İngiltere yolcusu

Galatasaray’da disiplinsiz davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi’ye İngiltere’den talip çıktı. Tuttomercatoweb’de yer alan habere göre; 31 yaşındaki oyuncuyu Lyon’ın dışında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton’ın da kadrosuna katmak istediği belirtildi. Bilindiği üzere Merseyside ekibi Nzonzi’yi sezon başında kadrosuna katmak istemiş ancak oyuncu Sarı-Kırmızılı ekibe transfer olmuştu.

FLORYA HARİKA OLACAK

Abdurrahilm Albayrak “Florya’yı rüya bir tesis yapacağız. Sponsorlarla yapacağız. Florya’yı iki kat aşağı indireceğiz. Basketbolu Florya’dan alacağız. Kemerburgaz’daki araziden de asla vazgeçmiş değiliz. Orası G.Saray’ın anasının ak sütü gibi helal malıdır” diye konuştu. (Akşam)