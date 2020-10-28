Nwakaeme eski günlerdeki gibi

İki sezondur Bordo-Mavili formayı giyen ve oynadığı her maçta neredeyse fark yaratan Anthony Nwakaeme yeni sezona iyi girememişti. Pandemi sürecinden dolayı uzun süredir ailesinden uzak kalan ve bu durumdan ötürü huzursuzluk yaşayan Nijeryalı oyuncu, Milli arada yönetimin özel izniyle ülkesine gitmişti. Dönüşü sonrasında Başakşehir maçını rahatsızlığı sebebiyle kaçıran 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe karşılaşmasıyla formasına kavuşmuştu.

11 başarılı çalım attı

Yıldız oyuncu, dev maçta eski günlerine döneceğinin sinyallerini verdi. Fırtına'nın en başarılı isimlerinden biri olan Nwakaeme, 11 başarılı çalım atarken, girdiği 28 ikili mücadelenin de 15'ini kazandı. Tecrübeli futbolcunun artan performansı gelecek haftalar için teknik heyeti de bir hayli sevindirdi.