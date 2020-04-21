Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Nurullah Aslan'ın transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'Kimsenin ağlamasına, sızlamasına gerek yok'

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Ertuğrul Sağlam, "Liglerin şu andaki haliyle tescilinin düşünülmediğini düşünüyorum. EURO 2020'nin ertelenmesiyle birlikte UEFA, Eylül ayına kadar maç oynanmasının yolunu açtı. Ligler kaldığı yerden devam edecektir. Bu sürecin ardından oyuncuları motive etmek kolay olmayacak, olağanüstü bir süreç yaşandı, daha önce örneği olmayan bir süreç bu... Kimsenin ağlamasına, sızlamasına gerek yok. Bu sürecin ardından bir şekilde liglere başlayacağız ve oynayacağız." ifadelerini kullandı.

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'Nurullah Aslan'ı bırakmayacağız'

Nurullah Aslan'la ilgili Beşiktaş iddialarını cevaplayan Sağlam, "Nurullah Aslan'ın transferiyle ilgili Beşiktaş'ın benimle bir görüşmesi olmadı. Biz her hafta başkanımızla görüntülü görüşme gerçekleştiriyoruz. Bizim bu konuda kararımız net Nurullah ve onun gibi genç oyuncuları bırakmayacağız. Çünkü bizim bir hedefimiz var. Samsunspor'a gelirken açıklamam olmuştu, o dönem o bu açıklamam meydan okuma olarak görülmüştü. Evet bu bir meydan okumadır, Samsunspor'da bizim hedefimiz var. Önce 1. Lig, sonra Süper Lig, arkasında da Süper Lig'de 6. şampiyon olabilecek bir takım kurmak ve bu hedefe ulaşmak." dedi. (Ajansspor)



