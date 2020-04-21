Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Beşiktaş'taki gelişmeleri ortaçizgi.com'un instagram canlı yayınına değerlendirdi. Torunoğulları, siyah beyazlılardaki transfer gelişmeleriyle ilgili de net açıklamalarda bulundu. Erdal Torunoğulları, Karius'un son durumu hakkında da konuştu.

İşte Torunoğulları'nın yaptığı açıklamalar:

"Abdurrahim Albayrak'a işin bu tarafında katılıyorum"

"Ligin tescil edilip edilmemesi TFF'nin vereceği karar. Oynayarak hak edilmesi daha anlamlı olur. Tabi sağlık sebepleri ortada. İnşallah bu sorun kısa sürede biter. Ancak Abdurrahim Albayrak'ın dediği gibi amatör şubelerin birçoğunun kapatılmasına katılıyorum. Ego ve komplekslerimizi bir kenara bırakalım. FIFA ve TFF şimdiye kadar hep futboldan yana tavır aldı. Kendi açılarından haklı olabilir. Bu saatten sonra kulüpler korunmalı. Artık tavır kulüpten yana olmak zorunda. Bunu bilerek hareket etmek zorundayız. Abdurrahim Albayrak'a işin bu tarafında katılıyorum."

"Hoca çağırırsa hepsi geri gelecek"

"Federasyon 5. ayda karar versin, 6. ayda ligin başlaması gerekiyor. Bu kadar uzun süre ara verildiği zaman ‘gitmek isteyene gidebilirsiniz’ dedik, sıkıntı yaratmadık. En azından ailesiyle beraber olması psikolojileri açısından iyi olacağı için gönderdik. Şimdi hoca çağırırsa hepsi geri gelecekler."

Karius, sözleşmesini feshetmek için FIFA’ya gitti

"Karius bize sıkıntı yarattı. Alacakları ve sözleşmesini feshetmek için FIFA’ya gitti. Hak etmediği alacaklarını da istedi. Oynanmayan ayların parasını da istedi. Sonuçta top oynanmadı. FIFA tarafından belirlenemeyen bir şey. Gitmek istiyor, doğrudur. Kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme yapmak istemiyoruz"





"Dorukhan Toköz konusu"

"Dorukhan bizim oyuncumuz. Son derece talihsiz bir sakatlık geçirdi. Toparlanma sürecinde. Tek başına Ümraniye'de çalışıyor ve kendisini tebrik ediyorum. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş ve Türk futboluna büyük katkısı olur. Biz Dorukhan'ı böyle bir polemiğin içine çekmek istemiyoruz. Çıkan haberleri maksatlı görüyorum. Benim tanıdığım Ogan Tarhan’dır. Kendisiyle Ocak ayında görüştük. Görüşmeden sonra Dorukhan Almanya’ya tedaviye gitti. Sonra da bu çok kötü Koronavirüs süreci başladı. Diğer arkadaşı bilmiyorum. Benimle görüştüğünü iddia ediyor. Eski yönetici de iddia etti. Fotoğraf da varmış. Bu kadar detaylı bildiğine göre o menajerle nasıl bir bağlantısı var, merak ediyorum. Ogan Tarhan ile görüşmüşümdür, doğrudur."

"Necip, 'Kulübüm için her şeyi yaparım’ dedi"

"Oyuncularla maaş görüşmesi yapılıyor. Herkes hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyor. Oyuncuları kırmadan bu işe bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Futbol ailesinin çok radikal kararlar alması gerekiyor. Risk almalıyız. Aksi halde yönetecek kulüp bulamayız. 4 aydır hiçbir kulübe 1 lira giriş yok. Bu gerçekleri oyunculara anlatıyoruz. Olumsuz cevap veren olmadı. Süreci bekliyorlar. Bize yardımcı olacaklar. Görüştüğümüz oyunculardan Necip Uysal, ‘nasıl biliyorsanız öyle yapın. Kulübüm için her şeyi yaparım’ dedi."

"Gökhan, Caner ve Atiba bizim için önemlidir"

"Gökhan, Caner, Atiba ile devre arasında o şartlarda görüştük. Değerli oyuncularımızdır, sözleşmeleri bitiyor. Bugünlerde bir şey konuşamadık. Mutlaka çözümleriz, onların da Beşiktaş'tan ayrılacağını düşünmüyorum. Bir araya henüzgelemiyoruz. Gökhan da, Caner de, Atiba da bizim için önemlidir. Bu ailenin bir parçasıdır."

"Fabri'yi kadromuza katmamız imkansız"

"Seneye mutlaka kaleci almamız gerekiyor. Fabri son transferimdi benim. Kendisi çok iyi bir profesyonel. Yürekten bağlıydı bize, satışından para kazandırdı. Gittiğinden beri iyi oynayamadı. 3 yıldır doğru dürüst oynayamadı. Sağlık problemleri vardı. Kadromuza katmamız imkansız. Umarım ileride farklı bir şekilde de olsa Beşiktaş'a hizmet eder, kapılarımız açık."

"Nurullah Aslan ile ilgileniyoruz"

"Samsunspor'un kalecisi Nurullah Aslan ile ilgileniyoruz. Oranın teknik direktörü Ertuğrul Sağlam çok yakın arkadaşımız. Bu kalecinin 5 yıllık sözleşmesi var. Başkan görüşmüş ise kendi tasarrufudur."

"Lucescu'ya karşı çıkmam mümkün değil"

"Lucescu, çok büyük saygı duyduğum, çok emeği olan bire bir görüştüğümüz değerli hocamdır. Ama hoca olarak bir şey deme şansım yok. Görüşmeler olmuştu ama sportif direktör olarak değil. Karşı çıkmam mümkün değil. Breida’ya karşı çıktım, yaşından dolayı karşı çıktım. 74 yaşında olması gerekiyor ve uzun yıllar görev almadı."

"Hocanın Elneny’yi istediği ortadadır"

"Hocanın Elneny’yi istediği ve beğendiği ortadır ama maaşı da ortadadır. Şu anda istediği mevut durumu görmek. Kimler kalacak, kimler gidecek? Dünyada oyuncu da bitmez. Alternatiflerimiz mevcut. Hoca nereye transfer isterse sıralamaya göre karar verip transferi yaparız. Şu anda da görüştüğümüz oyuncular var."

"Talisca ile görüştük"

"Talisca çok büyük bir yetenek. Kim istemez ki. Beşiktaş'a da çok büyük katkısı oldu. Ancak taraftarımızı şunu kendine sorsun. Talisca, Çin’e neden gitti? Para için gitti. Bu çok normal, 8 milyon Euro net para alıyor. Beşiktaş’ın 3 milyon Euro dahi verecek durumu olmaz. Bu gerçeği göz ardı etmememiz gerekiyor. Kendisiyle de görüştük. 8 milyon Euro varsa seve seve gelir. Bütün eski oyuncularımızla görüşüyoruz. Keşke olabilse”

"Oğuzhan'ın düşüncesini öğreneceğim"

"Oğuzhan ile bugünlerde görüşeceğim. Oğuzhan'ın durumunu öğrenmemiz gerekiyor. Beşiktaş'ın o bölgede ihtiyacı var. Eski Oğuzhan'ı tabii ki geri isteriz. Onun yerine birini alacağıma Oğuzhan'ı isterim. Feyenoord'dan başka birini istemedik."

"Larin'in opsiyonunu kullanmayacaklar"

"Larin’in 2,5 milyon Euro satın alma opsiyonu var. Haziran'a kadar oranın futbolcusu. Bu opsiyonu kullanacaklarına inanmıyorum. Çünkü oradaki kulüplerin de durumu kötü. Kullanmadıkları zaman da oyuncumuza sahip çıkacağız. Gelir takımda devam eder. 2 yıl daha sözleşmesi var. Kullanmayacakları kesin, bilgimiz var."

"Mensah ve Nsakala, listemize girdi"

"Mensah’ın Kayserispor ile sözleşmesi var. Listemizde yer alıyordu. Nsakala da listemize girmiştir. Hocamızın eski oyuncusu. Herhangi bir kulüple sözleşme imzalamamışsa oturur konuşuruz. Bu oyuncular listemizde vardı."

"Boateng'in kulübü ile görüşeceğiz"

"Boateng iyi bir oyuncu. Uygun bir fiyata getirdik ve nokta transfer oldu. Verim de sağladı. Fakat şu anda alacağı ücret konusunda kulübü ile görüşeceğiz. Yardımcı olursa oyuncu kalacak. Oyuncu da Türkiye'yi seviyor"

"Aboubakar'ın ciddi sakatlıkları var"

"Aboubakar'ın ciddi sakatlıkları var. Beşiktaş'ta da verimliydi. Sakatlıkları olmasa bu oyuncuları kadromuza katardık."

"Emre Kılınç ile ilgilenmedik"

"Emre Kılınç ile ilgilenmedik. Bir ara Sivasspor Kulübü Başkanı'da bizi suçladı. Biz Sivassporlu oyuncularla ilgilenmedik"

"Kaç aydır yayıncı kuruluş bile ödeme yapmıyor"

"Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bugünkü gerçeği, bugünkü durumu taraftarlarımız da kabullenmeli. Durum gerçekten vahim. Bu süreç herkesi etkiliyor. Büyük bir mali kayıp var. Kaç aydır yayıncı kuruluş bile ödeme yapmıyor. Kimlerin ne yapacağını kestiremiyoruz. Bütçemizi belirleyebilirsek en iyisini yapacağız. Bu konuda başkanımız arkamızdadır. Yetki vermiştir. Yönetim kurulumuz ile hep beraber iyi şeyler yapmak istiyoruz. Büyük isimler artık çok zor." (Ortaçizgi.com)