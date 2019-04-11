Nowitzki ve Wade son kez parkeye çıktı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinde iz bırakmayı başaran Dirk Nowitzki ve Dwyane Wade, kariyerlerinin son maçlarına çıktılar.

San Antonio Spurs, Nowitzki’nin forma giydiği Dallas Mavericks’i sahasında 105-94 yendi. 40 yaşındaki Nowitzki, 20 sayı ve 10 ribauntla "double double" yaptı. Alman basketbolcu, 21 yıllık kariyerini 20,7 sayı ve 7,5 ribaunt ortalamalarıyla noktaladı.

Brooklyn Nets, Wade’in takımı Miami Heat’i evinde 113-94 mağlup etti. Wade, 25 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple double"a imza attı. 37 yaşındaki basketbolcu, 16 yıllık kariyeri boyunca 22 sayı, 5,4 asist, 4,7 ribaunt ortalamalarını tutturdu.

- Sonuçlar

Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 134-135

Brooklyn Nets-Miami Heat: 113-94

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 114-122

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 132-117

Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 116-127

New York Knicks-Detroit Pistons: 89-115

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 125-109

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 105-94

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 99-95

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 143-137 (uzatmada)

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 136-131

- Play-off eşleşmeleri

Doğu Konferansı:

Milwaukee Bucks (1) - Detroit Pistons (8)

Toronto Raptors (2) - Orlando Magic (7)

Philadelphia 76ers (3) - Brooklyn Nets (6)

Boston Celtics (4) - Indiana Pacers (5)

Batı Konferansı:

Golden State Warriors (1) - Los Angeles Clippers (8)

Denver Nuggets (2) - San Antonio Spurs (7)

Portland Trail Blazers (3) - Oklahoma City Thunder (6)

Houston Rockets (4) - Utah Jazz (5)

AA