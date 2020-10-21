Novica Velickovic: Deplasmanda iyi bir galibiyet aldık

7DAYS EuroCup'ın dördüncü hafta mücadelesinde temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 82-76 mağlup eden Partizan'da Novica Velickovic, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu.

Zamanla daha iyiye gideceklerini belirten Velickovic, "Maç sırasında boş geçtiğimiz, kötü dakikalar olmasına rağmen deplasmanda iyi bir galibiyet aldık. Maç içinde işleri tersine çevirmeyi, son anlarda daha konsantre olmayı ve bu doğrultuda da önemli bir galibiyet elde etmeyi başardık. Maçlar ilerledikçe bu takımın daha daha iyi olacağından eminim" ifadelerini kullandı.