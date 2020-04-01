Nouri’ye şok haber

Hollanda ekibi Ajax’ın 2017’de Werder Bremen ile oynadığı hazırlık maçında kalbindeki ritim bozukluğu sebebiyle bir anda yere yığılan ve 2 yıl 9 ay sonra komadan uyanan Abdelhak Nouri’nin sevinci kısa sürdü. Ajax, 5 gün önce uyanan ve 1 Temmuz 2020’den sonra kontratında otomatik uzatma maddesi olan 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti. Nouri’ye yapılan ilk müdahalenin yetersiz olması sebebiyle oyuncunun ailesine tazminat teklifinde de bulunduğu iddia edilen Ajax’ın, bir daha futbol oynaması çok zor olan genç ismin 1 Temmuz’a kadar olan tüm maaşını ödeyeceği ve ailesine de düzenli olarak maddi destek vermeye devam edeceği öğrenildi.

Babel ve Huntelaar da gitti

Bu arada Ajax, konratları sezon sonunda bitecek Galatasaray ’dan kiralık Ryan Babel (33) ve Huntelaar’la (36) da yolları ayırdı.



