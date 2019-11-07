Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'e Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma'dan olay gönderme.

Galatasaray'ın dün oynadığı Real Madrid maçı öncesinde 2 yıl formasını giydiği Beşiktaş'ın Liverpool'a Şampiyonlar Ligi'nde 8-0 yenildiği maçı Instagram hikayesinde paylaşan ve Beşiktaş taraftarının tepkisine neden olan Babel aldığı tepkiler üzerine bu paylaşımını kaldırmıştı.

Fakat Siyah-Beyazlı takımında forma giymiş eski futbolcu Pascal Nouma, Babel'in bu paylaşımını unutmadı ve 6-0 ile sonuçlanan Real Madrid maçının ardından Babel'in imajına da gönderme yaparak, "Günaydın, pamuk şeker bugün bişey yazmış mı" paylaşımında bulundu. Nouma'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarından binlerce beğeni ve rt aldı.

Hatırlanacağı gibi 6 Kasım 2007 tarihinde oynanan maçta Liverpool forması giyen 32 yaşındaki, o karşılaşmada oyuna 63. dakikada girerek 78 ve 81. dakikalarda Beşiktaş filelerine 6 ile 7. golleri atmıştı.

Babel tepkilerin ardından yaptığı paylaşımı silmişti.

İşte o paylaşım;