Daniel Farke ile yolları ayırmasının ardından Norwich City, Chelsea'nin efsane ismi Frank Lampard'ı takımın başına getirmek istiyor.

The Sun'da yer alan habere göre Frank Lampard, Norwich City'nin yeni teknik direktörü olacak. İddialara göre İngiliz teknik adam Pazartesi günü Norwich City yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve teklife olumlu yanıt verdi.

Frank Lampard, en son yıllarca formasını giydiği Chelsea'yi çalıştırmıştı.

Yıllar sonra rakip olacaklar

Aston Villa'nın Steven Gerrard'ı takımın başına getirmesinin ardından Lampard, Norwich City'nin yeni teknik direktörü olursa, senelerce Liverpool ve Chelsea formalarıyla rakip olarak birbirlerine karşı mücadele etmiş iki efsane isim, bu sefer teknik direktör olarak karşı karşıya gelecekler.





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