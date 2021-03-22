A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 24 Mart Çarşamba günü İstanbul'da Hollanda'yla, 27 Mart'ta Norveç'le İspanya'nın Malaga kentinde ve 30 Mart'ta sahasında Letonya ile karşılaşacak. Burada birçoğumuzun gözünden kaçan önemli bir nokta var. Türkiye, grupta zirve mücadelesi yapacağı ülkelerle üst üste oynayacak. İki rakibimiz diğer iki maçını, kısmen daha zayıf rakiplerle yapacak. 27 Mart'ta normalde Norveç'te oynamamız gereken mücadele, Norveç hükümetinin koronavirüs kararları nedeniyle Malaga'ya alındı. Ancak Norveç, ilk maçını 24 Mart'ta deplasmanda Cebelitarık ile oynuyor.

İlk ekip cumadan gitti

Cebelitarık-Malaga arası otobüsle, 1 saat 50 dakika! Yani normal şartlarda rakibimiz, bir sonraki Türkiye sınavı sebebiyle Norveç'e dönmek için 4 saat uçması gerekecekti. Milliler de, Hollanda maçı sonrası 3.5 saatlik uçuşla Oslo'ya ulaşacaktı. Peki şimdi ne oldu... Vikingler'in hocası Stale Solbakken ve ekibi, Cebelitarık ve Malaga (İkisinin arası kara yoluyla 1 saat 50 dakika) arasındaki kampın yapılacağı Marbella'ya 4 saatlik uçak yolcuğuyla geçtiğimiz cuma günü geldi, hatta maçı olmayan oyuncularla bir gün sonra idmanlara (Bizde ilk idman bugün) başladı. Kadroya çağrılan oyuncuların tamamı da bugün itibariyle Marbella'da olacak.

Tüm şartlara alışacaklar

24 Mart'ta Norveç, 1 saat otobüs yolculuğuyla Cebelitarık'a geçecek. Türkiye maçı geldiğinde yani 27'sinde rakibimiz yine kara yoluyla 45 dakikalık bir yolculukla Marbella'dan, Malaga'da maçın oynanacağı La Rosaleda Stadı'na ayak basacak. Yani tüm takım 6 gün bölgenin havasına ve tüm şartlarına uyum sağlamış bir şekilde kamp yaparken, bir de üzerine karşımıza, Cebelitarık'la adeta idman maçı yaparak çıkacak. Daha sonra da rakibimiz, 30 Mart'taki Karadağ deplasmanı için 3 saat uçacaklar.

Sıcaklık farkı 14 derece

Gelelim bize... Şenol Güneş ve oyuncuları, ortalama 6 derece sıcaklık ve yüzde 50 yağış ihtimalinin olduğu günde Hollanda ile karşılaştıktan sonra 26'sında Malaga'ya sabah 11.00'de uçacak (4 saat) ve yerel saatle 13.35'te (İspanya bizden 2 saat geride) inecek. Malaga'da beklenen en yüksek sıcaklık 20 derece; yani arada 14 derece fark olacak. Hemen ertesi günü Norveç'le yerel saatle 18.00'de oynayacağız ve karşılaşma sonrası 21.30'da (Türkiye'de 23.30) kalkalacak uçakla (Yaklaşık 4.5 saat) İstanbul'a bizimle saatle 03.55'te 28 Mart Cumartesi sabaha karşı ineceğiz. Bu arada İstanbul Havalimanı-Riva tesisleri arası da yaklaşık yarım saat.

Türkiye'nin ilk 3 maçı:

24 Mart Hollanda

27 Mart Norveç (Malaga)

30 Mart Letonya

Norveç'in ilk 3 maçı:

24 Mart Cebelitarık (d)

27 Mart Türkiye (Malaga)

30 Mart Karadağ (d)

Hollanda'nın ilk 3 maçı:

24 Mart Türkiye (d)

27 Mart Letonya

30 Mart Cebelitarık (d)

Net şekilde adaletsizlik

Milli mesaiye ise aynı gün ve sonrasında iki idman yaparak, Letonya'yı 30 Mart'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ederek noktayı koyacağız. Sonuç olarak Norveç'e evinde bile bu kadar kıyak geçilemezdi. Hollanda ve Norveç karşısında iki mağlubiyet yaşarsak, sonrasındaki Milli dönemde kalan 7 maçımızın, rakiplerimiz adına ekstra avantaj olacağı kesin. Sonuçta gruplarını lider bitiren 10 takım direkt, grup ikincisi 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip, Play-Off (3 takım gidecek) maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

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