Norveç yine protesto etti!

Norveç, Cebelitarık maçında olduğu gibi 2022 Dünya Kupası ev sahibi Katar'ı protesto etmek amacıyla üzerlerinde, 'Saha içinde ve dışında insan hakları' yazan tişörtlerle çıktı. Norveç'in tişörtünde benzer bir eylemde bulunan Almanya'dan sonra kendilerine hangi ülkenin destek vereceği konusunda bir ifadeye de yer verdi.

Thorstvedt'le 12 dakika...

Norveç'in genç futbolcusu Kristian Thorstvedt 68'de oyuna dahil oldu. 22 yaşındaki orta saha 80. dakikada milli futbolcumuz Caner Erkin'e kayarak çok sert bir müdahalede bulundu. Bu müdahale sonrasında mücadelenin hakemi Alejandro Hernandez, Thorstvedt'i kırmızı kartla oyundan attı. Caner de sağlık heyetinin müdahalesi sonrasında oyuna devam etti.



