N’koudou etkisiz kaldı

Larin sağ kanada geçti, N’Koudou ise sol çizgide oynadı. 25 yaşındaki futbolcu, kendisine verilen bu şansı son derece kötü kullandı. N’Koudou, tam 19 ikili mücadeleye girip bunların 9’unu kazandı. Ancak Kamerun asıllı Fransız futbolcu, hücumda hiçbir varlık gösteremedi. Başarılı oyuncu, sahada kaldığı 57 dakika boyunca 1 tane bile orta yapamadı. Nkoudou ayrıca şut girişiminde de bulunmadı. Sergen Yalçın, vasat performansı sonrası öğrencisini kenara alarak Ghezzal’ı sahaya sürdü.