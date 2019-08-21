Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Tottenham forması giyen kanat oyuncusu Kevin N'Koudou'yu 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Siyah beyazlı ekip, N'Koudou transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş yönetimi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Kevin N'Koudou ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı. Oyuncunun bu gece İstanbul'a gelmesi ve yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.