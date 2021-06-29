Nilüfer Belediyespor yeni yetenekler arıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon altyapı seçmelerine başladı. 2006-2011 yılları arasında doğan kız çocuklarının katılabildiği seçmelerin ilk bölümü yapıldı. İkinci gün seçimleri de 3 Temmuz’da Üçevler Spor Tesisleri’nde yapılacak.

Altyapıda geleceğin sporcularını yetiştiren Nilüfer Belediyespor, yeni yetenekler aramaya devam ediyor. Altyapıdan oyuncu yetiştirmeyi önemseyen ve kendi takımını, yetiştirdiği sporculardan oluşturmak isteyen Nilüfer Belediyespor bu amaçla altyapı seçmelerine başladı.

Türk sporunun gelişimine katkıda bulunmak, sağlıklı sportif nesillerin yetişmesini sağlamak ve örnek sporcular yetiştirmek hedefiyle hareket eden Nilüfer Belediyespor’un, yeni yetenekleri keşfetmek, voleybola ilgi duyan gençlere fırsat sunmak amacıyla gerçekleştirdiği seçmelere ilgi büyük oldu.

İki gün olarak belirlenen seçmelerin ilk gününe 120 aday katıldı. 2006-2011 yılları arasında doğan, yaş ve boy kriterlerine uyan kız çocuklarının katıldığı seçmelerde büyük heyecan yaşandı. Adaylar doğum tarihlerine göre belirlenen boy kriteri göz önüne alınarak ve atletik becerileri ölçülerek değerlendirildi.

İkinci gün seçmeleri 3 Temmuz günü Üçevler Spor Tesisleri’nde yapılacak. 2011 doğumlu 1,55 cm ve üzeri boyda, 2010 doğumlu 1,60 cm ve üzeri boyda, 2009 doğumlu 1,65 cm ve üzeri boyda, 2008 doğumlu 1,70 cm ve üzeri boyda ve 2007 doğumlu 1,75 cm ve üzeri boyda, 2006 doğumlu 1,80 cm ve üzeri boyda olan kız voleybolcu adayları seçmelere katılabilecek.

Aday seçmeleri Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Dehri Can Dehrioğlu, yardımcı antrenör Haluk Korkmaz ve altyapı antrenörleri tarafından yapılacak. Değerlendirmeler yapıldıktan sonra seçilen adaylarla antrenmanlara hemen başlanacak.

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