Nilüfer Belediyespor - Türk Hava Yolları maç sonucu: 3-2

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Türk Hava Yolları’nı 3-2 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Hakkı Demiralay, Ali İhsan Gözü
Nilüfer Belediyespor: Rousseaux, Buse Ünal, Hümay Topaloğlu, Sabriye Gönülkırmaz, Zhidkova, Merve İkbal Albayrak (Buse Kayacan, Aslı Tecimer)
Türk Hava Yolları: Ceylan Arısan, Havlickova, Özge Kırdar Kinasts, Özgenur Yurtdagülen, Buijs, Madison (Berin Yıldırım, Ada Germen, Funda Bilgi, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Şeyma Ercan, Aelbrecht)
Setler: 26-24, 16-25, 18-25, 25-16, 15-11
Süre: 134 dakika (30, 28, 27, 28, 21)