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Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru maç sonucu: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 30. ve normal sezonun son haftasında Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru’yu 3-0 yendi.

27 Şubat 2021, Cumartesi 18:12 Son Güncelleme:
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Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru maç sonucu: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 30. ve normal sezonun son haftasında Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru’yu 3-0 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Nilüfer Belediyespor: Merve Nezir, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio, Borgo (Buse Kayacan, Merve Tanıl, Deniz Emrelli)

Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Victoria, Humay Topaloğlu, Merve Çepni)

Setler: 25-18, 25-12, 25-18

Süre: 72 dakika (25, 23, 24)

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