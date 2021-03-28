Nilüfer 2021 FK, hazırlık maçında mağlup oldu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursa'nın Bölgesel Amatör Lig temsilcilerinden Nilüfer 2021 FK, hazırlık maçında Eskişehirspor U19 Takımı'na 1-0 mağlup oldu.

Yıldırım Belediyesi Fidyekızık Sahası'nda Nilüfer 2021 FK, Eskşiehirspor U19 Takımı'nı ağırladı. Maça hızlı başlayan Bursa temsilcisi, ilk çeyrek dilimde yakaladığı net fırsatlardan sonuç alamadı. Soyunma odasına golsüz eşitlikle gidilirken, dönüşte iki takım da kontrollü bir oyunu tercih etti. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde öne geçen Eskişehirspor U19 Takımı, mücadeleyi 1-0 galip tamamladı. Bursa temsilcisi, rakibini maç sonrasında takım otobüsüne kadar uğurlayarak centilmenlik örneği gösterdi.

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