Nikola Kalinic: Asıl eğlenceli kısım başlıyor

Fenerbahçe TV’ye konuşan Nikola Kalinic, “Çok iyi bir sezon geçirdik. Uzun süredir de birinci sıradayız. Asıl eğlenceli kısım başlıyor. Play-offlara en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. 15 oyuncuyuz ve herkes çok yetenekli. Kim sahaya çıkarsa çıksın elinden gelenin en iyisini yapıyor.” dedi.

Bu haberi de okudular Zeljko Obradovic: Tüm oyunculardan güzel katkı aldık