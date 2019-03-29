Nikola Kalinic: Asıl eğlenceli kısım başlıyor

AX Armani Exchange Olimpia Milan karşısında kaydettiği 22 sayıyla maçın en değerli oyuncusu seçilen Nikola Kalinic, iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi ve asıl eğlenceli bölüm olan play-offlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade etti.

29 Mart 2019, Cuma 10:38 Son Güncelleme:
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Nikola Kalinic: Asıl eğlenceli kısım başlıyor

Fenerbahçe TV’ye konuşan Nikola Kalinic, “Çok iyi bir sezon geçirdik. Uzun süredir de birinci sıradayız. Asıl eğlenceli kısım başlıyor. Play-offlara en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. 15 oyuncuyuz ve herkes çok yetenekli. Kim sahaya çıkarsa çıksın elinden gelenin en iyisini yapıyor.” dedi.

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