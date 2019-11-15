Nihat Özdemir: Yaptıkları mücadele ile bunu hak ettiler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın İzlanda ile golsüz berabere kalarak Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı elde etmesinden dolayı millileri ve teknik heyeti kutladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, milli takımın İzlanda maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, H Grubu'nda bitime bir maç kala finallere gitmeyi garantilediklerini aktararak, "Bu mutluluk ölçülemez. Türk milletine armağan olsun. Millilerimiz, ilk maçtan bugüne kadar oynadıkları futbol, yaptıkları mücadele ile bunu hak etti. Bir maçımız kalmasına rağmen gruptan çıkmayı garantiledik. İnşallah Türk Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde de başarılı olacaktır" diye konuştu.

NİHAT ÖZDEMİR: İYİ BİR JENERASYON YAKALADIK, İYİ BİR HOCAMIZ VAR

Elde edilen başarıyı Türk milletine hediye ettiklerini dile getiren Nihat Özdemir, "İyi bir jenerasyon yakaladık, iyi bir hocamız var. Hep beraber çok iyi mücadele ediyorlar. Bugün maçın başından sonuna kadar verdikleri mücadele takdire şayan. Hepsini tek tek kutluyorum. Türk milletine armağan olsun. Bu durum milletimizi çok mutlu etti. Oyuncularımız da inanılmaz derecede mutlular. Hepsini kutluyorum. İnşallah yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, OYUNCULARI TEK TEK KUTLADI"

TFF Başkanı Özdemir, maç sonunda soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok mutlu olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız, soyunma odasında oyuncularımızı tek tek kutladı, hepsinin elini sıktı, hepsiyle ufak konuşmalar yaptı, bu mutluluğu yaşattıkları için Türk milleti adına bütün futbolculara teşekkür etti. Kendisi de çok mutluydu. Kendisi 2 maçımıza geldi. Andorra ve İzlanda maçlarını izledi. İkisinden de mutlu sonuçla ayrıldık. Hem kendisi mutlu oldu hem de Türk milleti mutlu oldu. Sağ olsun, var olsun."