Nihat Özdemir Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in görevi bırakmasının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanının seçileceği 1 Haziran’daki kongreye çevrilmişti. Ankara’da gerçekleştirilecek kongreye kısa bir süre kala başkan adaylığı için ismi ön plana çıkan, TFF Başkanvekili, İcra Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Tesisler ve Yatırımlar’dan Sorumlu olan Nihat Özdemir dün göreve talip olduğunu resmen açıkladı. Özdemir 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkanları ile Sivas’ta iftar yemeğinde bir araya geldi. Yemekte alt lig kulüp başkanları, Futbol Federasyonu Başkanı olarak Nihat Özdemir’i görmek istediklerini ve ifade ettiler. Bunun üzerine söz alan Özdemir, “İlk kez burada açıklıyorum. Yıldırım Demirören Bey’den aldığımız bayrağı 4 yıl taşımaya hazırız” dedi.

‘Katkılarımız devam edecek’

Nihat Özdemir konuşmasına şöyle devam etti: “Benim de görev aldığım Yıldırım Demirören başkanlığındaki Federasyonumuz başarılı işler yaptı. Birçok ilke imza attık. Yeni gelecek Federasyon da bayrağı daha yukarılara taşıyacak. Ben ve arkadaşlarım bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Tesis yardımları için bütün kulüplerimize destek olduk olmaya da devam edeceğiz. Hepinizin bildiği gibi deplasmanlara giderken ve gelirken önemli derecede yol masraflarınız olmaktadır. O masraflara katkıda bulunsun diye bütçemizden gerekli ödenekleri ayırdık. İnşallah yeni yılda da birkaç gün içerisinde bütçemizi bağlayıp sizin huzurunuzda genel kurulda sunacağız.”

Nihat Özdemir kimdir?

5 Nisan 1950’de Diyarbakır’da doğdu. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden makine yüksek mühendisi olarak mezun oldu, Ege Üniversitesi Endüstri Bölümü’nde master yaptı. İngilizce bilen Özdemir, Limak Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı. Fenerbahçe’de 1995-2011 yılları arasında yöneticilik yapan Özdemir, 25 Haziran 2015’te yapılan TFF Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilen Yıldırım Demirören yönetiminde Başkanvekili, İcra Kurulu Üyesi ile Tesisler ve Yatırımlar sorumlusu olarak görev aldı.

Süleyman Hatısaru



