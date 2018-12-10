Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Oyunları Koordinatörlüğü tarafından organize edilen IAAF Çocuk Atletizmi projesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı çalışmalarına Niğde’de düzenlenen seminerle devam etti.

Niğde’de gerçekleşen seminer 7-8 Aralık 2018 tarihlerinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi BESYO Konferans Salonu'nda yapıldı.

Seminere 149 kursiyer katıldı. Kursiyerlere teori ve uygulama dersleri verildi. Çocuk uygulamasına Şehit Ramazan Konuş Anaokulu ve Ortaokulu’ndan toplam 90 öğrenci katılarak eğlenceli atletizmle tanıştı.

Seminerin açılışını IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz yaptı. Ayaz, “Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip olan ülkemizin bu özelliğini avantaja dönüştürmek adına üzerimize düşen görevi yaparak, çocuklarımızı sporların temeli olan atletizmle tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Necdet Ayaz konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu projeye ihtiyaç duyulan maddi ve manevi desteğin esirgenmeden verilmiş olması bizleri ziyadesiyle mutlu kılmaktadır. Bu nedenle başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Federasyon Başkanımız Sayın Fatih Çintimar’a, Genel Sekreterimiz Sayın Fahrettin Yıldız’a, Yönetim Kurulu üyelerine, projeyi talep eden kurumlara, katılanlara ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz”

Seminerin ilk bölümünde, 'Y' nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş dersini IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz verirken, Antrenmana Geçişte Fizyolojik Uyum, Çocuk Atletizmi Programı dersleri IAAF Çocuk Atletizmi Eğitici grubundan Mehmet Serkan Aydın tarafından verildi. Eğlenceli atletizm bölümündeki çocuk uygulamaları ise yine aynı eğiticilerin kontrolünde seminere katılan 149 kursiyer tarafından yaptırıldı.

Projeye IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörlüğü tarafından ilave edilen dersler de kursiyerlere aktarıldı. Projeye ilave edilen, 'Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım' dersi Psikolog Nur Ulgay Yıldız, 'Madde Bağımlılığı' dersi Uzman Dr. Erhan Oktay, 'Fair Play' dersi ise öğretim görevlisi, gazeteci Haldun Domaç tarafından verildi.

Eskimeyen değerler unutulmadı

'Geçmişine Değer Vermeyenler Geleceklerine Yön Veremezler' sloganı doğrultusunda projeye eklenen "Eskimeyen Değerler” de unutulmadı. Eskimeyen Değerler töreninde kursiyerlere; Türk sporunun gelişmesine katkıda bulunan efsane atlet İsmail Akçay tanıtıldı. Akçay, kursiyerlere iyi bir sporcu olmanın zorluklarını anılarıyla anlattı. Törende kursiyerlere tanıtılan Atletizm Federasyonu eski Başkanı Abdullah Kökpınar’ın ödülü ise rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadı için yeğeni Ali Cengiz Demirbağ’a verildi.

Eskimeyen Değerlerin ödülleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi BESYO Müdür Vekili Doç. Dr. Serkan İbiş, Projenin Moderatörü Haldun Domaç, İHA Kurumsal Haber Koordinatörü Mehmet Tekin ve IAAF Çocuk Atletizmi ekibinden Zeynep Özyılmaz, Kübra Işlak ve Cahit Kuran tarafından verildi.

Seminerin son bölümünde 149 kursiyer, Çocuk Oyunları Koordinatörlüğü tarafından önceden kendilerine kura ile verilen konuların sunumlarını gerçekleştirdi. Kursiyerlere sunumlarının ardından düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

İHA