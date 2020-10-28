Niğde Anadolu FK - Kocaelispor maç sonucu: 0-0

Niğde Anadolu FK, Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 7'nci hafta maçında sahasında güçlü rakibi Kocaelispor'la 0-0 berabere kaldı.
STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Mustafa Hakan(xx), Kadir Kantekin(xx), Cengizhan Öztürk (xx)
NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar (xx), Aykut Çolakoğlu (xx), Rıza Efendioğlu (xx) (Dk.44 Şahan Akyüz x), Recep Yemiş (xx), Ali Mert Aydın (xx), Metehan Yılmaz (xx), Berkay Samancı (xx)(Dk.69 Yücel Candemir (x), Berkin Taşkın (xx) (Dk.61 Emirhan Özyaşar (x), Atalay Yıldırım (xx) (Dk.70 Onur Taha Takır (x), Barışcan Işık Altunbaş (xx), Fatih Aktay (xx)
KOCAELİSPOR: Bayram Olgun (xx), Kemal Can Aydemir (xx), Yiğit Ali Bayrak (xx) (Dk.46 İrfan Başaran (x), Semih Karadeniz (xx), Gökhan Meral (xx), Numan Çürüksu (xx), Muhammed Gönülaçar (xx), Ramazan Çevik (xx) (Dk.80 Hakan Demirci (x), Mesut Özdemir (xx) (Dk.84 Murat Akpınar (x), Batuhan Er (xx) (Dk.60 Mervan Yusuf Yiğit (x), Bahattin Köse (xx)
SARI KARTLAR: Aykut Çolakoğlu, Ali Emre Yanar (Niğde Anadolu FK) - Semih Karadeniz (Kocaelispor)
KIRMIZI KART: Aykut Çolakoğlu (Dk.90+2 Niğde Anadolu FK)