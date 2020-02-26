Brezilyalı futbolcu Neymar, kendi ismiyle düzenlenen "Red Bull Neymar Jr's Five" organizasyonunun 29 Şubat'ta başlayacak Türkiye elemeleri öncesi Türk futbolseverlere seslendi. Fransa'da Paris Saint Germain forması giyen Neymar'ın, Türk futbolseverlere seslendiği video, "Red Bull Türkiye"nin Instagram hesabında yayımlandı.

Brezilyalı yıldız, en yetenekli hayranlarını turnuvanın dünya finaline davet ederken, "Merhaba Türkiye. Instagram'da yeteneğini göster, Brezilya'da Red Bull Neymar Jr's Five Finali'nde bize katılma fırsatı yakala. Sevgiler, hep birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre tüm dünyadan Instagram’da futbol yeteneklerini paylaşanlar arasından seçilecek yedi ekip üyesi, dünya finalinde oynama şansı yakalayacak. Buna ek olarak Türkiye'den en yetenekli katılımcı da Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali'ni yerinde izleme şansına sahip olacak.