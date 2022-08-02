Neymar Jr. PUBG: BATTLEGROUNDS Deston Rise etkinliğinde PUBG partnerlerine meydan okuyacak
Dünyaca ünlü futbol süperstarı Paris'te bizzat yer alacak ve Deston Rise etkinlik meydan okumalarını tanıtmak amacıyla yüz yüze gerçekleşecek aktivitelerin yer alacağı etkinliği canlı yayınlayacak.
Neymar Jr.'ın KRAFTON, Inc.’in sahip olduğu PUBG: BATTLEGROUNDS ile devam eden ortaklığının bir parçası olarak, dünya çapında tanınan süperstar futbolcu ve ekibi 3 Ağustos günü 18:30 - 20:00 (TSİ) saatleri arasında, yeni yayınlanan Deston haritasında ekibinin diğer PUBG partnerlerine karşı becerilerini yarıştıracağı ‘Deston Rise’ canlı yayın etkinliğinde yer alacak. Etkinliğin PUBG: BATTLEGROUNDS'un resmi Twitch kanalında canlı yayınlanmasının yanı sıra Neymar Jr., Deston Rise etkinlik mücadelelerinin belirli kurallarını paylaşmak için - örneğin, Neymar Jr.'ın hangi eşyaları kullanabileceği ve diğer ekiplerin meydan okumalar sırasında kullanabileceği veya kullanamayacağı eşyalar gibi - çeşitli yüz yüze etkinliklere katılacak.
Deston Rise etkinliği süresince Neymar Jr. ve kadrosu iki ayrı meydan okumaya katılacak - iki maçlık "Neymar Jr.'ın Kadrosu vs. Herkes: Lodge Savunması" ve bir maçlık "PUBG: BATTLEGROUNDS BR Maçı". Meydan okumalar sırasında Neymar Jr., karşılaştığı atakların gidişatını potansiyel olarak değiştirmek için üstün futbol becerilerini sergileyebilecek.