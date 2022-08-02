Neymar Jr.'ın KRAFTON, Inc.’in sahip olduğu PUBG: BATTLEGROUNDS ile devam eden ortaklığının bir parçası olarak, dünya çapında tanınan süperstar futbolcu ve ekibi 3 Ağustos günü 18:30 - 20:00 (TSİ) saatleri arasında, yeni yayınlanan Deston haritasında ekibinin diğer PUBG partnerlerine karşı becerilerini yarıştıracağı ‘Deston Rise’ canlı yayın etkinliğinde yer alacak. Etkinliğin PUBG: BATTLEGROUNDS'un resmi Twitch kanalında canlı yayınlanmasının yanı sıra Neymar Jr., Deston Rise etkinlik mücadelelerinin belirli kurallarını paylaşmak için - örneğin, Neymar Jr.'ın hangi eşyaları kullanabileceği ve diğer ekiplerin meydan okumalar sırasında kullanabileceği veya kullanamayacağı eşyalar gibi - çeşitli yüz yüze etkinliklere katılacak.

Deston Rise etkinliği süresince Neymar Jr. ve kadrosu iki ayrı meydan okumaya katılacak - iki maçlık "Neymar Jr.'ın Kadrosu vs. Herkes: Lodge Savunması" ve bir maçlık "PUBG: BATTLEGROUNDS BR Maçı". Meydan okumalar sırasında Neymar Jr., karşılaştığı atakların gidişatını potansiyel olarak değiştirmek için üstün futbol becerilerini sergileyebilecek.