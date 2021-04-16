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Neymar: Futboldan emekli olunca poker oyuncusu olacağım

Profesyonel olarak poker oyuncusu olduğunu ve futboldan daha fazla sevdiği itirafında bulunan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, kariyerinde beklenen sıçramayı gerçekleştiremedi. Dünyaca ünlü futbolcu Neymar da Kruse'ninkine benzer bir açıklamada bulunarak "Pokere aşığım. Neredeyse her gün oynuyorum. Futboldan emekli olur olmaz tamamen pokere odaklanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

16 Nisan 2021, Cuma 15:31 Son Güncelleme:
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Neymar: Futboldan emekli olunca poker oyuncusu olacağım

Paris Saint Germain'in dünyaca ünlü futbolcusu Neymar'dan poker itirafı geldi. 

Brezilyalı futbolcu, "Neredeyse her gün poker oynuyorum. Her zaman katılmak istediğim ama işim gereği katılamadığım turnuvalar var. Bu nedenle futboldan emekli olduktan sonra profesyonel poker oyuncusu olmaya karar verdim" diye konuştu.

Kruse: Poker futboldan daha zevkli

Fenerbahçe 'nin eski futbolcusu Max Kruse de Neymar gibi poker bağımlısı. Kruse, poker bağımlılığı yüzünden Alman Milli Takımı'ndan uzaklaştırılmış, sarı lacivertli takımda da eğlence hayatına düşkünlüğü sebebiyle kulüple arası açılmıştı. Max Kruse, birçok kez pokerin futboldan daha zevkli olduğunu ve oraya odaklanmayı beklediğini ifade etmişti.

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