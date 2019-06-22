New Orleans’ta Zion coşkusu

Duke Üniversitesi’nın yıldız forveti Zion Williamson’ı seçti.

Geçen sezon 22,6 sayı, 8,9 ribaunt, 2,1 asist ve 2,1 top çalma ortalamalarıyla oynayan Zion’un gelişi New Orleans’ta büyük sevinç yarattı. Pelicans, Lakers’la yaptığı Davis takasında 2019’un 4. sıra draft hakkını da almış ve bunu tecrübeli bir yıldız almak için kullanacağı ileri sürülmüştü Ancak öyle olmadı. Pelicans 4. sıra draft hakkını Atlanta Hawks’a devretti ve bunun karşılığında 8., 17. ve 35. draft hakklarını alarak; Jaxson Hayes, Nickeil Alexander- Walker, Marcos Louzada Silva’yı da kadrosuna dahil etti.

New Orleans böylece drafttan 4 oyuncu alarak çıktı. Atlanta ise 4.sıradan power forvet De’Andre Hunter’ı seçmiş oldu. Memphis Grizzlies, draft yaptığı ikinci sıradan point guard Ja Morant’ı seçerken New York Knicks de 3. sıradan oyun kurucu pozisyonuna RJ Barrett’i tercih etti.