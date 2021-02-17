Dünya genelinde pek çok farklı spor branşı bulunmaktadır. Özellikle her ülkenin kültürüne göre ilgilendiği bir spor dalı olabiliyor. Geçmişten günümüze futbol ilse her zaman ilgi odağında olmuştur. Futbol genel olarak birlik ve beraberliği sağladığı gibi kültürel yakınlaşmaya da katkı sunmaktadır. Futbolda 11 kişilik takımlar arasında müsabakalar yapılabilir. Bu müsabakalar sonucunda en başarılı olan futbol takımları lig şampiyonluğu yaşayabilirler. Lig şampiyonluğu olan takım ise dünya şampiyonasında en iyi futbol takımları ile müsabakalara çıkarlar. Buna göre futbol müsabakaları başarıyı oluşturan en önemli kriterdir. Futbol takımlarının başarılı olması için en iyi futbolcuları transfer etmeleri de önem taşımaktadır. Bu müsabakalar futbolcuların performanslarının da yakından takip edilmesine katkı sunar. Neven Subotic de en başarılı futbolcular arasında gösterilebilir.

Neven Subotic kimdir, nereli?

Neven Subotic 10 Aralık 1988 yılında Bosna- Hersek'in Banja Luka kentinde dünyaya geldi. 1, 93 metre boyundaki Neven Subotic Sırp asıllı bir futbolcudur. Stoper mevkiinde görev yapan Neven Subotic Sırbistan milli takımında da forma giymektedir. Denizlispor 'da forma giyen Sırp futbolcu Neven Subotic 2010 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etti. Çok küçük yaşlardan itibaren futbola başlayan Neven Subotic futbol kariyerine 2006 yılında Amerika'da başladı. Başarılı futbolcu 2006- 2007 sezonunda Mainz futbol takımının alt yapısında futbol oynamaya başladı. Tecrübeli sporcu profesyonel futbol kariyerine 2007'de başladı.

Neven Subotic kaç yaşında?

Neven Subotic 10 Aralık 1988 yılında Bosna- Hersek'in Banja Luka kentinde dünyaya geldi. 32 yaşındaki başarılı futbolcu 1, 93 metre boyundadur. Stoper mevkiinde oynayan Neven Subotic bugüne kadar Sırbistan formasını 31 kere terletti. Milli takım forması ile 2 gol atan Neven Subotic 2008- 2009 sezonunda gösterdiği performans ile birlikte Bundesliga liginin en iyi 11 futbolcusu arasında yer alıyor. Sırp futbolcu Neven Subotic halen Türkiye Süper Ligi'nde yer alan Denizlispor'da 4 numaralı formayı giyiyor.

Neven Subotic Süper Lig'de hangi takımda oynadı?

10 Aralık 1988 yılında dünyaya gelen başarılı futbolcu Neven Subotic dünya genelinde pek çok futbol kulübünde forma giydi. Başarılı performansı ile göz dolduran futbolcu Neven Subotic 2020 yılında Denizlispor ile sözleşme imzaladı, 6 ay sonra yeşil siyahlı kulüp ile yollarını ayırdı.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Sırp futbolcu Neven Subotic 2007- 2008 sezonunda Mainz futbol takımında profesyonel futbol kariyerine başladı. Neven Subotic bu takım ile 34 maça çıkarak toplam 4 gol attı. Başarılı futbolcu 2008- 2018 yıllarında Borussia Dortmund futbol takımı formasını giydi. Borussia Dortmund forması giyen Neven Subotic çıktığı 196 maçta toplam 15 gol attı.

2017 yılında Köln futbol kulübüne kiralık olarak gönderilen Neven Subotic 12 maça çıktı. 2018- 2019 sezonunda AS Saint- Etienne futbol kulüünde oynayan Neven Subotic çıktığı 42 maçta 3 gol attı. 2019- 2020 sezonunda Union Berlin futbol takımında oynayan Neven Subotic çıktığı 23 maçta 1 gol attı. Sonrasında ise futbolcu 2020 yılında Denizlispor'a transfer oldu.

Neven Subotic futbol kariyeri

Sırp futbolcu Neven Subotic futbol kariyerine Almanya'da başladı. Mainz futbol takımı alt yapısında futbola başlayan Neven Subotic sonrasında profesyonel futbol kariyerine başladı. Neven Subotic ilk defa Mainz 05 forması ile Bayern Münih maçına çıktı. Bu takım ile başarılı bir sezon geçiren Neven Subotic çıktığı 34 maçta toplam 4 gol attı. Bundesliga'da başarılı bir dönem geçiren takım yılın en iyi defans yapan takımı seçildi. Sırp futbolcu Neven Subotic de defansın en önemli isimlerinden bir tanesi oldu.

Neven Subotic Milli Takım kariyeri

Başarılı futbolcu Neven Subotic 2009 yılında Sırbistan milli takımına davet edildi. Neven Subotic Sırbistan milli takımı ile çıktığı 36 maçta 2 gol attı.