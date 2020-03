Netmarble’ın ilk konsol oyunu: Seven Knights - Time Wanderer

Netmarble, bugün gerçekleştirilen Nintendo Direct canlı yayınının ardından, Nintendo Switch™ için ilk oyunu olan Seven Knights - Time Wanderer -’ı gururla duyuruyor.

Seven Knights Mobil’i temel alan harika görsellere sahip, gerçek zamanlı ve tur tabanlı bir RYO olan Seven Knights - Time Wanderer -, yepyeni kontrollerle ve savaş sistemleriyle konsol platformuna uyarlandı. Oyun, tek oyunculu RYO olarak mobil sürümünden farklı özgün bir hikâye sunuyor. Her bölge için Nintendo eShop’dan dijital paket olarak dünya çapında yayınlanacak ve gacha sistemi bulunmadığından dolayı oyuncular hikâyede ilerleyerek karakterleri açabilecek.

Netmarble ve Nintendo’nun heyecan verici iş birliği

Netmarble’ın Baş Yapımcısı Young Jae Park: “Seven Knights’ın 2014’te Kore’de yayınlanmasından beri global popülerliğe yükselmesini izlemek çok heyecan ve gurur vericiydi. Seven Knights - Time Wanderer -’ın Netmarble’ın ilk Nintendo oyunu olmasından ötürü çok heyecanlıyız” dedi ve ekledi: “Ekibimiz Seven Knights - Time Wanderer - oyununu neyin özel kıldığını yeni oyuncu kitlesine paylaşmak için can atıyor; bu yüzden bizim ilk konsol oyunumuzun Nintendo Switch oyuncuları için heyecan verici olması adına Nintendo ile beraber dikkatle çalışıyoruz.”

Seven Knights’ın popüler kahramanları bu oyunda

Seven Knights - Time Wanderer -, Seven Knights’ın sekizinci üyesi, Sandy diye bilinen bilinçli bir kum saati nihai büyüsel ekipmanıyla donanımlı Vanessa’yı konu alıyor. Gerçek zamanlı, tur tabanlı, savaş odaklı macerada zaman ve uzayın bükülmelerine düştükten sonra eve sağ salim dönebilmek için, Seven Knights mobil oyununun temel üyelerinin grup üyesi olarak katıldığı bir yolculuğa çıkıyor.

Seven Knights’ın orijinal sürümü ilk yayınlandığı Mart 2014 tarihinden itibaren 150’nin üzerinde ülkede App Store ve Google Play’de indirilebiliyor ve altı yılı aşkın sürede dünya çapında toplam 60 milyon indirmeye ulaştı. Dünya çapında büyük popülerliğe ulaşan tur tabanlı mobil RYO Seven Knights, 700 çeşit karakteri, şiddetli tur tabanlı savaşları ile 700 tip karakteri toplama ve geliştirme eğlencesi sunuyor.