Netflix Games, beklenen özelliğe kavuşuyor

Dünyanın en çok kullanılan video akış platformu Netflix, mobil oyun sektöründe varlığını sürdürmek için çalışmalara başladı. Şirket, Netflix Games ile kullanıcılara multiplayer (çok oyunculu oyun) desteği sunacak.

Geçtiğimiz aydan itibaren Into The Breach, ardından Bowling Ballers, Mahjong Solitaire ve Heads Up! dahil olmak üzere birçok oyun Netflix Games bünyesinde yayınlandı. Mobil oyun sektörüne de giriş yapan şirket, daha fazla kullanıcıya hitap etmek istiyor.

Konu hakkında açıklama yapan Netflix sözcüsü Kumiko Hidaka, “Her zaman üyelerimizin hizmetteki deneyimini geliştirmeye çalışıyoruz ve Netflix mobil oyun deneyimini zenginleştirmek için farklı özellikler araştırıyoruz. Şu anda paylaşacak başka bir şeyimiz yok.” dedi.

İlk olarak geliştirici Steve Moser tarafından keşfedilen bulgulara göre Netflix, kullanıcıların Netflix’te oyun oynamak için benzersiz bir genel ad olarak tanımlanan “game handle” adı verilen bir şey kurmalarına izin veriyor. Netflix, seçeneği diğer oyunlara da eklemeden önce ilk olarak 19 Temmuz 2022’de Into The Breach oyununda testlere başlamıştı.

Netflix uygulamasında ortaya çıkarılan referanslar, diğer kullanıcıları sizinle oyun oynamaya davet etme ile birlikte rekabeti de artıracak yeni özelliğe işaret ediyor. Şirket, skor tablosu özelliği ekleyerek rakiplerinizin kazandığı skorları da gösterecek.

Şirket, kullanıcıların profil simgelerinin ve adlarının diğer kişiler tarafından görülemeyeceğini duyurdu. Kullanıcılar, anonim kalabilmek için takma ad seçebilecek.

CNBC’nin haberine göre, veri analiz şirketi Apptopia kısa süre önce Netflix oyunlarının yalnızca günlük ortalama 1,7 milyon kullanıcıya ulaştığını tespit etti. Netflix’te yer alan iki düzineden fazla oyun, bu güne kadar sadece 23,3 milyon kez indirildi. 221 milyon abonesi olan Netflix, kullanıcılarının sadece yüzde 9’una erişebildi.

Kaynak: Shiftdelete