Neslihan Muratdağı final maçını yönetecek

FIFA kokartlı kadın hakemlerden Neslihan Muratdağı, Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda kadınlar final maçını yönetecek.
Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda kadınlar final maçına, FIFA kokartlı kadın hakemlerden Neslihan Muratdağı atandı. Bugün Belgrad'daki Kovilovo 2 Stadyumu'nda 14.00’te başlayacak Fransa-Almanya final mücadelesinde Muratdağı'nın yardımcıları Brezilya'dan Gois Vanaide ile Tayvan'dan Wang Chieh yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Danimarka'dan Nanna Abdersen olacak.
İHA