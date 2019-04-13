Neslihan Muratdağı final maçını yönetecek

FIFA kokartlı kadın hakemlerden Neslihan Muratdağı, Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda kadınlar final maçını yönetecek.

13 Nisan 2019, Cumartesi 13:14
- A +
Neslihan Muratdağı final maçını yönetecek

FIFA kokartlı kadın hakemlerden Neslihan Muratdağı, Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda kadınlar final maçını yönetecek.

Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda kadınlar final maçına, FIFA kokartlı kadın hakemlerden Neslihan Muratdağı atandı. Bugün Belgrad'daki Kovilovo 2 Stadyumu'nda 14.00’te başlayacak Fransa-Almanya final mücadelesinde Muratdağı'nın yardımcıları Brezilya'dan Gois Vanaide ile Tayvan'dan Wang Chieh yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Danimarka'dan Nanna Abdersen olacak.

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.