Neslihan Demir: Ait olduğum yerdeyim

Türk voleybolunun efsanesi Neslihan Demir, sezon başında VakıfBank Spor Kulübü'nde Genel Menajerlik görevine getirildi. Altı yıl formasını giydiği VakıfBank'ta artık yönetici pozisyonunda bulunan Neslihan Demir, VakıfBank Spor Kulübü'nün resmi internet sitesine özel açıklamalarda bulundu:

Bir dönem dünyanın en iyi oyuncuları arasındaydınız. Sahalardan yöneticiliğe geçmek nasıl bir duygu?

Bugüne kadar hep saha içindeydim, daha önce yapmadığım bir görev olduğu için biraz korktum. Altı ayı aşkın süredir bu görevdeyim. Aslında çok kolay değil ama kızlarla, antrenör arkadaşlarımla beraber olmak çok keyifli. Kendimi ait olduğum yerde hissediyorum.

Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımının Genel Menajeri olarak VakıfBank'ın bundan sonraki hedefi nedir?

Baktığınız zaman VakıfBank Spor Kulübü bugüne kadar kazanabileceği her kupayı kazanmış, hatta üç-dört defa kazanmış bir kulüp. VakıfBank'ın büyüsü de bu bence… Her zaman başarıya aç, motive ve sabırsız. Her dakika final oynamaya hazır bir kulüp. Tabii bunda yönetimin, antrenörlerimizin çok büyük emeği var. Kızların adanmışlığı gözle görülebilir seviyede. Herkes o kadar istekli, o kadar özveriyle çalışıyor ki; bir kâinat şampiyonluğu olsa çıkar oynarız.

VakıfBank'ın her zaman zirvede kalabilmesinin sırrı nedir?

Kulübümüzde çalışan herkesin tek bir hedefi var. Ve bu hedefe kalpten bağlı… Herkes adımlarını ona göre atıyor. Biz sadece kızların sahadaki oyununu görüyoruz ama aslında büyük bir ekip çalışması var. Bu durumda başarı gerçekten kaçınılmaz oluyor. Yani 'Biz başarısız olalım' desek de olamayız.

Giovanni Guidetti, VakıfBank'tan 13'üncü sezonunu yaşıyor. Guidetti hakkında neler söylemek istersin?

Guidetti, Türkiye'ye ilk geldiği zaman ben de onun takımındaydım. İki yıl birlikte çalıştık. Milli Takım'da da görev aldık. Gerçekten Guidetti'nin bizimle olması çok büyük bir şans. Çok iyi bir başantrenör, çok iyi bir teknik adam ve bunların yanında çok da iyi bir insan. Guidetti gibi bir antrenöre sahip olduğumuz için VakıfBank ailesi olarak çok şanslıyız.