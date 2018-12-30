Nenad Markovic: 'Konsantrasyon eksikliklerini gidermeliyiz'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Gaziantep Basketbol, evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 80-69 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic açıklamalarda bulundu.

Konsantrasyon eksikliklerini gidermeleri gerektiğinin altını çizen Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, "Dürüst olmak gerekirse böyle bir maç bekliyordum. Çok deneyimli oyunculara sahipler. Birebirde çok iyiler. Uzun rotasyonları olmayabilir ama haftada bir maç yapıyorsanız çok önemli değil. 2 ay önce dediğim gibi gardımızı aldığımız zaman iyiyiz. Bu gün bunu gördük. Çok iyi savunma yaptığımız zaman ilerde iyi olamıyoruz maçın sonunda 7 tane serbest atışları kaçırdık, bu çok fazla. Maçın sonunda galibiyetten memnunum ama oyundan memnun değilim. Özellikle gelecekte daha iyi bir takım olmak istiyorsak oyuncuların söylediklerimizi uygulaması gerekiyor. Geçen maçlarda 10-15 farkla öne geçebiliyoruz ama sonradan yaptığımız hatalarla sayı farkını geri kapattırıyoruz. Son maçta da böyle oldu. Dediğim gibi ileride iyi bir takım olmak istiyorsak, konsantrasyon eksikliklerini gidermemiz gerekiyor" dedi.

Mustafa KANLI / GAZİANTEP (DHA)