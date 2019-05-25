Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta’yı 79-69 yenerek seriyi 1-1’e getiren Gaziantep Basketbol’un başantrenörü Nenad Markovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını galibiyet nedeniyle kutladı.

Şut yüzdelerinin yüksek olmasının maçı kazanmalarını sağladığını ifade eden Markovic, "Oyuncularımı ve taraftarı tebrik ederim. Çok güzel bir Play-Off atmosferi oldu. Bence adil olan da üçüncü maçı oynamamızdı. Biz bütün sezon boyunca hedefler koyduk ve bu hedeflere ulaştık. Şimdi İstanbul’daki maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugünkü maçın kendileri adına özellikle savunma adına sert olduğunu aktaran Markovic, "Oyuncularım ilk maçta yapamadıklarını bu maçta yüksek oranda yaptılar. Özellikle savunmamız ve hücumdaki şut yüzdemiz maçı bize getirdi." diye konuştu.