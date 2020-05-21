Neman Grodno - Torpedo Zhodino (CANLI İZLE)

Belarus Premier Ligi'nde heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. 18 puanla lider BATE Borisov'un 4 puan gerisinde bulunan Torpedo Zhodino, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Neman Grodno'ya konuk oluyor.

6 maçtır kaybetmeyen Torpedo, deplasmandan galibiyetle ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor. 2 maçtır puana hasret olan Neman Grodno ise kötü gidişata dur demek ve üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatmak için güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmak istiyor.

Neman ligin dibine doğru inişe geçti

BATE yenilgisi sonrası evinde Rukh Brest'i konuk eden Neman, sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılıp son 4 haftada 3. mağlubiyetini almış ve iyice ligin dibine doğru inişe geçmişti. Kadronun önemli isimlerinden Volodymyr Koval sakat, yerine hücumun en ilerisinde Gleb Rassadkin'i izleyebiliriz. Son 2 lig maçını kaçıran Giorgi Kantaria'nın durumu ise maç saati netleşecek.

Zhodino zirveye ortak

Son 6 lig maçından 12 puan çıkartıp zirveye ortak olan Zhodino'da ise 3-1 kazanılan Gorodeja maçını hastalığı yüzünden kaçıran tecrübeli kaleci Vladimir Bushma'nın durumu belirsiz. Sağ açık Mikhail Afanasjev ile sağ bek Vladimir Shcherbo sakat. TD Yuri Puntus son maçlarda sağ kanadı Dmitri Aliseyko ile Andrey Khachaturyan'a emanet ediyor.