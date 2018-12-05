Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta karşılaşmasında Banvit, sahasında Afyon Belediyespor’u 72-71 mağlup etti.

Maça iyi başlayan Banvit, Rıdvan Öncel ve Morgan’ın sayılarıyla 3. dakikayı 6-2 önde geçti. Afyon Belediyespor’un Altan Erol ve Elegar ile pota altından bulduğu sayılara hızlı hücumlardan Tolga Geçim, Morgan ve Rıdvan Öncel ile cevap veren ev sahibi ekip, 6. dakikasını 13-9 üstün tamamladığı çeyreği, iyi oyunu sürdürerek 21-14 önde bitirdi.

İkinci periyoda Zelionis, Hagins ve Calloway’in sayılarıyla başlayan konuk ekip, 14. dakikada farkı 2’ye indirerek skoru 25-23’e getirdi. Sert savunmasını Elegar ve Zelionis’in sayılarıyla destekleyen Afyon Belediyespor, 17. dakikada skoru lehine çevirdi: 28-31. İyi oyununu sürdüren konuk ekip, soyunma odasına 35-33 üstün gitti.

İkinci yarıya hücum ve savunmada etkili başlayan Afyon Belediyespor, Zelionis ve Mc Gee ile bulduğu sayılarla 27. dakikada farkı 11’e (39-50) çıkardı. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, final periyoduna 55-47 önde girdi.

Son çeyreğe hem savunmada hem de hücumda etkili başlayan Banvit, boyalı alanı Şehmus Hazer ile iyi kullanarak, 34. dakikada farkı 5 sayıya (56-61) indirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrekte Banvit, ritim yakalayıp 8-0’lık seri buldu ve son dakikada skoru tekrar lehine çevirdi: 69-68. Calloway’in 3 sayılık basketiyle Afyon Belediyespor, bitime 10 saniye kala yeniden öne geçti: 70-71. Aldığı molanın ardından Oliver ile basketi bulan Banvit, skoru 72-71’e getirdi. Konuk ekip, son hücumda skor üretemezken, Banvit karşılaşmadan 72-71 galip ayrıldı.

Banvit’te 16 sayı kaydeden Rıdvan Öncel, galibiyette önemli rol oynadı. Afyon Belediyespor’da 20 sayı üreten McGee, maçın en skorer ismi oldu.

Banvit: 72 - Afyon Belediyespor: 71

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı

Banvit: Perez 4, İsmail Cem Ulusoy, Oliver 10, Tolga Geçim 5, Morgan 14, Rıdvan Öncel 16, Şehmus Hazer 14, Shelton 5, Ragıp Berke Atar 2, Moore 2

Afyon Belediyespor: Zelionis 12, Hagins 4, Serkan Menteşe 1, Altan Erol 4, Calloway 6, Elegar 18, Mc Gee 20, Cevher Özer 6

1. Periyot: 21-14

Devre: 33-35

3. Periyot: 47-55

Beş faulle çıkan: 37.20 Moore (Banvit)



