Turkish Airlines EuroLeague'in 5. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Panathinaikos'un sezon başında yaptığı transferlerden Nemanja Nedovic de kariyer rekorunu kırdığı Fenerbahçe Beko ile bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Nedovic, 2017-18 sezonunun ikinci yarısında 5 Nisan 2018'de Unicaja Malaga formasıyla İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı çok ekstra bir performans sergilemişti. 31 sayı, 8 asist ile oynayan oyuncu sayı rekorunu kırarken 36 ile de verimlilik rekorunu kırmıştı. Unicaja Malaga, uzatma sonunda Fenerbahçe'yi İstanbul'da 99-91 mağlup etmişti.