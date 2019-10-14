Yıllardır birbirinden güzel röportajlara ve özel haberlere imzasını atan editörümüz Ömer Necati Albayrak, bu kez hayatının imzasını attı. Necati, Özge Kılıç ile dünya evine girdi. Bayrampaşa Evlendirme Dairesi’ndeki nikah töreniyle hayatlarını birleştiren çiftin şahitliklerini yazarlarımız Cem Dizdar ile Tunç Kayacı’nın yanı sıra Sefa Metin Akyürek ve Yasin Uluğ yaptı. İş ve spor dünyasından davetlilerin katıldığı nikahta FANATİK Ailesi de tam kadro yer aldı. Çiftimizi tebrik ediyor, bir ömür mutluluklar diliyoruz.