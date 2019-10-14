Necati'den hayatının imzası

FANATİK Gazetesi, dün en mutlu günlerinden birini yaşadı...

14 Ekim 2019, Pazartesi 06:42
- A +
Necati'den hayatının imzası

Yıllardır birbirinden güzel röportajlara ve özel haberlere imzasını atan editörümüz Ömer Necati Albayrak, bu kez hayatının imzasını attı. Necati, Özge Kılıç ile dünya evine girdi. Bayrampaşa Evlendirme Dairesi’ndeki nikah töreniyle hayatlarını birleştiren çiftin şahitliklerini yazarlarımız Cem Dizdar ile Tunç Kayacı’nın yanı sıra Sefa Metin Akyürek ve Yasin Uluğ yaptı. İş ve spor dünyasından davetlilerin katıldığı nikahta FANATİK Ailesi de tam kadro yer aldı. Çiftimizi tebrik ediyor, bir ömür mutluluklar diliyoruz.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...